Госкомитет Башкирии по ЧС принял более 70 тысяч ложных звонков

С начала осени в центр обработки вызовов Системы-112 госкомитета Башкирии по ЧС поступило более 72 400 ложных звонков. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета.
«Пока диспетчеры тратят время на детские шалости и „шутки“ взрослых, где-то в республике человек, попавший в беду, не может дозвониться. Каждая секунда на линии — это упущенное время для реальной помощи», — говорится в сообщении.
По словам спасателей, даже при ошибке необходимо дождаться ответа диспетчера и сообщить, что помощь не нужна.
Ранее в госкомитете Башкирии по ЧС предупредили о рисках для пешеходов в темноте.
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