В госкомитете Башкирии по ЧС предупредили о рисках для пешеходов в темноте

Человек в тёмной одежде виден водителю всего за 20–30 метров. При скорости 60 км/ч этого расстояния едва хватает, чтобы остановиться. А если идет дождь или туман — шансов ещё меньше.

Спасатели напоминают, что жизнь пешехода в темноте спасают светоотражатели. Фликер на куртке, сумке или кроссовках делает человека заметным уже за 150–200 метров. Это не формальность, а реальная разница между «успел затормозить» и «не успел». Также помогает светлая одежда. Белая куртка в свете фар видна гораздо раньше, чем чёрная. Если гардероб тёмный, то стоит добавить хотя бы один яркий элемент.

Еще одно важное правило — внимание, а не наушники. Музыка в ушах и капюшон, закрывающий обзор, названы главными врагами пешехода в темноте. Снимите капюшон, уберите телефон, посмотрите по сторонам. Один лишний взгляд — сохранённая жизнь.

Переходить дорогу следует только в разрешённых местах, даже если кажется, что машин нет, и даже если очень спешите. Водитель в темноте может вас просто не увидеть.

Спасатели обращают внимание и водителей. Им рекомендуется снижать скорость вблизи переходов, в жилых зонах и на неосвещенных участках. Пешеход в темноте появляется внезапно.

Ранее в Башкирии на озере Аслы-Куль спасли рыбака.