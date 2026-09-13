В Башкирии на озере Аслы-Куль спасли рыбака

Сегодня в единую дежурно-диспетчерскую службу Башкирии поступил сигнал о происшествии на воде. Как сообщает министерство природопользования и экологии республики, на озере Аслы-Куль находился рыбак на лодке. У мужчины сломалось весло и он не мог самостоятельно добраться до берега.

Сотрудники природного парка «Аслы-Куль» незамедлительно приступили к операции по спасению рыбака. На место происшествия выехала оперативная группа, была проведена подготовка к спуску лодки на воду для эвакуации пострадавшего.

Всё завершилось благополучно. Рыбак доставлен на берег. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Мужчина поблагодарил сотрудников парка «Аслы-Куль» за оперативность и профессионализм, проявленные при спасении.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, как в Бакалинском районе женщина заблудилась в лесу, не смогла найти дорогу обратно и вызвала спасателей.