В Башкирии на озере Аслы-Куль спасли рыбака

Сегодня в единую дежурно-диспетчерскую службу Башкирии поступил сигнал о происшествии на воде. Как сообщает министерство природопользования и экологии республики, на озере Аслы-Куль находился рыбак на лодке. У мужчины сломалось весло и он не мог самостоятельно добраться до берега.
Сотрудники природного парка «Аслы-Куль» незамедлительно приступили к операции по спасению рыбака. На место происшествия выехала оперативная группа, была проведена подготовка к спуску лодки на воду для эвакуации пострадавшего.
Всё завершилось благополучно. Рыбак доставлен на берег. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Мужчина поблагодарил сотрудников парка «Аслы-Куль» за оперативность и профессионализм, проявленные при спасении.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, как в Бакалинском районе женщина заблудилась в лесу, не смогла найти дорогу обратно и вызвала спасателей.
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