В лесу потерялась жительница Бакалинского района Башкирии

В Бакалинском районе женщина заблудилась в лесу, не смогла найти дорогу обратно и вызвала спасателей, сообщили в госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.
К моменту прибытия помощи женщина уже самостоятельно выбралась из чащи. Медицинская помощь ей не понадобилась.
Спасатели напоминают о правилах безопасности: сообщайте близким маршрут своего передвижения, берите с собой полностью заряженный телефон, одевайтесь ярко — вас должно быть видно издалека. Если поняли, что потерялись, звоните 112 и подавайте звуковые сигналы – свистите, кричите, стучите по дереву.
Ранее в Уфе нашлась пропавшая школьница.
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