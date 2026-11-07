Жителей Башкирии ждут на ярмарках выходного дня

Традиционно на таких ярмарках можно купить сезонные овощи и фрукты, мед и другие продукты, не требующие соблюдения температурного режима.

В республике сельскохозяйственные ярмарки стартовали на этой неделе 6 ноября и продолжатся до 8 ноября. В целом за эти три дня будет организовано 60 ярмарочных площадок в 45 городах и районах. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга Башкирии.

Так, например, в Уфе ярмарочную торговлю организуют сегодня на участке автодороги по улице Правды – от Ухтомского до Мусы Джалиля, на перекрестках улиц Интернациональной и Машиностроителей и улицы Георгия Мушникова с бульваром Баландина, на двух площадках по улице Рабкоров, 3, 5, 7 и 20, а также возле парка «Волна» и перед Дворцом спорта.