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12:16 (UTC+5), 07 Ноября 2026

В Башкирии возвращающиеся домой с дежурства пожарные спасли трех человек

В Белорецке пожарные МЧС России вне службы вынесли из горящего дома трёх человек.

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главное управление МЧС по Башкирии канал в Макс
Фото: главное управление МЧС по Башкирии | канал в Макс
Галина Бахшиева
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Как подчеркнули в главном управлении МЧС по Башкирии, порой отвага и смелость проявляются не только на службе, но и в обычной жизни. История, произошедшая на прошлой неделе в Белорецке, — яркое тому подтверждение.
 
1 ноября двое сотрудников МЧС  Александр Гусев и Александр Баженов возвращались домой и заметили, что горит веранда частного дома на улице Маршала Жукова в Белорецке. От соседки они узнали, что внутри находится человек с инвалидностью, который не может передвигаться самостоятельно. Не дожидаясь прибытия пожарных, рискуя собственными жизнями, Александр Гусев и Александр Баженов решили проникнуть в горящий дом.

«Александр Гусев первым вошёл на веранду. Из-за высокой температуры и пламени Александр Баженов не смог последовать за ним и начал обследовать здание снаружи в поисках другого пути. Внутри Гусев по голосу нашёл человека в инвалидной коляске и взвалил его на себя. Но в коридоре путь к спасению уже был охвачен огнём. Тогда он принял непростое решение — временно оставить пострадавшего в безопасном месте и пробиться сквозь пламя, чтобы найти другой выход», — рассказали в МЧС.
 
Выбравшись, Александр Гусев, несмотря на полученные ожоги головы, разбил окно подручными средствами. Вместе с подоспевшим Александром Баженовым они проникли внутрь через проём и вытащили человека на свежий воздух. Продолжая обследование, они обнаружили ещё двоих. Люди были в сознании, но в шоке и не реагировали на слова. Гусев потребовал немедленно покинуть дом.

Убедившись, что все спасены, Александр Гусев собрал тёплые вещи и передал их на улицу. В свою очередь, Александр Баженов ещё раз осмотрел дом, чтобы удостовериться, что внутри никого не осталось. Только после этого оба пожарных покинули горящее здание. Прибывшим огнеборцам 44 пожарно-спасательной части они сообщили обстоятельства и подтвердили, что внутри больше никого нет. Специалисты МЧС России ликвидировали горение.
 
«В тот вечер они не были на дежурстве и могли остаться в стороне. Но профессиональный долг, ответственность и готовность прийти на помощь оказались сильнее страха. Они не прошли мимо чужой беды. Благодаря решительным действиям Александра Гусева и Александра Баженова удалось спасти три человеческие жизни», — подчеркнули в главном управлении МЧС по Башкирии.

Ранее в Чишмах зарядка телефона спровоцировала пожар в квартире, сообщал Башинформ.

главное управление МЧС по Башкирии канал в Макс
главное управление МЧС по Башкирии канал в Макс
главное управление МЧС по Башкирии канал в Макс
Фото: главное управление МЧС по Башкирии | канал в Макс
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