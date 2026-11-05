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10:50 (UTC+5), 05 Ноября 2026

В Башкирии зарядка телефона спровоцировала пожар в квартире

3 ноября в МЧС Башкортостана поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже многоквартирного жилого дома в Чишмах на улице Кирова.

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пресс-служба МЧС по РБ Мах
Фото: пресс-служба МЧС по РБ | Мах
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

К месту вызова незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Благодаря оперативным действиям огнеборцев из задымлённого подъезда были эвакуированы 16 человек.

Женщина, находившаяся в момент возгорания в квартире, получила отравление продуктами горения и была передана бригаде скорой медпомощи. Пожар заметила соседка. Почувствовав резкий запах дыма, она вышла на улицу и увидела, что с балкона соседней квартиры идёт дым. Она сразу же позвонила в пожарную охрану по номеру 101. Именно её бдительность помогла огнеборцам быстро прибыть на место и не допустить распространения огня.

По данным пресс-службы МЧС по РБ, предварительная причина пожара — аварийный режим работы зарядного устройства мобильного телефона.

Ранее в Уфе спасли 4 человек на пожаре в квартире.

пресс-служба МЧС по РБ Мах
Фото: пресс-служба МЧС по РБ | Мах
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