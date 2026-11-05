В Уфе спасли 4 человек на пожаре в квартире

Сегодня рано утром в Уфе на улице Ферина, 1а произошел пожар в двухкомнатной квартире на втором этаже, сообщили в республиканском МЧС.

Прибывшие пожарные вывели из задымленного подъезда по лестничным маршам 4 человек, в том числе двое детей. Огонь на площади 1 кв. метр был оперативно потушен. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрооборудования. Обстоятельства устанавливаются дознавателем МЧС.

Ранее сообщалось: в Стерлитамакском районе при пожаре погибла 86-летняя женщина.