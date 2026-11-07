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10:00 (UTC+5), 07 Ноября 2026

В Башкирии похолодает до -12 градусов

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.

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архив ИА «Башинформ»
Фото: архив | ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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По данным Башгидромета, сегодня в республике пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, местами до умеренных. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -2, +3°.

В воскресенье, 8 ноября, местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, в отдельных районах гололед, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -2, -7°, при прояснениях до -12°, днем - 2, +3°.

В понедельник, 9 ноября, характер погоды существенно не изменится. Как и накануне, местами  прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, в отдельных районах гололед, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью - 2, -7°, при прояснениях до -12°, днем -2, +3°. 

Ранее стало известно, что в Уфе в текущем сезоне снег будут принимать 12 полигонов и два снегоплавильных пункта.

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