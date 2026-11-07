Из Уфы запустят прямые рейсы в Шри-Ланку

В Уфе 10 ноября откроют прямые рейсы из Уфы в Шри-Ланку и Таиланд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

Перевозчиком выступит авиакомпания «Азур Эйр» совместно с ведущими туроператорами России. Направления включают Пхукет (Таиланд) и Хамбантоту (Шри-Ланка).

По данным официального сайта уфимского аэропорта, первый рейс в Пхукет состоится 10 ноября, в Хамбантоту — 11 ноября. Полеты будут выполняться раз в 12 дней на самолетах Boeing 767-300 вместимостью 336 пассажиров.