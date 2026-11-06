Жители Башкирии смогут полюбоваться яркой Венерой и Лунным серпиком

Венера ярче всех звезд и планет, поэтому её очень просто отыскать на небе. В ноябре она ярчайшей «звездой» будет сиять перед рассветом на утреннем небе на юго-востоке, появляясь над горизонтом за два часа до восхода Солнца (а в конце месяца — за 4 часа).
По данным Уфимского городского планетария, 7 ноября Венера взойдет в 06.42 — за 1 час 50 минут до восхода Солнца и перед рассветом будет видна ниже и левее очень Луны. Старая Луна — за два дня до новолуния — будет выглядеть как очень тонкий серп, Солнцем будет освещено всего 5% лунного диска. Рядом с Венерой видна звезда Спика — самая яркая звезда в созвездии Девы. Она значительно уступает Венере в яркости.
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