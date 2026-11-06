В Уфе коммунальщики вышли на круглосуточную уборку

В Уфе из-за ночного снегопада и метели коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы.
Как сообщили в администрации города, на улицах задействованы 225 единиц техники и 341 сотрудник, во дворах работают 75 машин и 940 дворников. В связи с погодными условиями количество сил и средств может быть увеличено.
Ведется обработка мостов и путепроводов противогололедными материалами – за минувшие сутки использовано 37 тонн.
Жителям рекомендуют отложить дальние поездки и соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах.
Ранее из-за непогоды в регионе были введены ограничения для движения транспорта.
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