В Уфе коммунальщики вышли на круглосуточную уборку

В Уфе из-за ночного снегопада и метели коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы.

Как сообщили в администрации города, на улицах задействованы 225 единиц техники и 341 сотрудник, во дворах работают 75 машин и 940 дворников. В связи с погодными условиями количество сил и средств может быть увеличено.

Ведется обработка мостов и путепроводов противогололедными материалами – за минувшие сутки использовано 37 тонн.

Жителям рекомендуют отложить дальние поездки и соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах.

Ранее из-за непогоды в регионе были введены ограничения для движения транспорта.