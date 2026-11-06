В центре Уфы ограничат движение транспорта

В мэрии Уфы предупредили об очередном ограничении движения транспорта на улицах.

Так, для проведения дорожных работ на пересечении улиц Комсомольской и имени Города Галле запланировано перекрытие проезжей части.

«Движение будет ограничиваться попеременно по одной полосе с 11.00 7 ноября до 8.00 13 ноября», — уточнили в мэрии Уфы.

Ранее Башинформ сообщил о том, что на старочишминской дороге продолжается ремонт моста через реку Дёму возле села Кара-Якупово. Это один из крупных объектов, ремонтируемых в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».