Циклон атакует: Глава Башкирии призвал всех отложить поездки за город

Как сообщил Глава Башкортостана, на некоторых участках трасс федерального, регионального и межмуниципального значения, где обстановка особенно сложная, введены ограничения для движения автобусов, маршрутных такси и грузовых автомобилей. Они будут действовать до тех пор, пока движение не станет безопасным.
На участках дорог с ограниченным движениям дежурят спасатели.
«Если вам понадобилась помощь или, не дай Бог, случилось ДТП — звоните по номеру 112, — напомнил Радий Хабиров. — Все службы работают в усиленном режиме».
На данный момент дороги регионального и федерального значения очищают от снега 375 единиц техники. Использовано уже около 400 тонн песко-соляной смеси.
В городах и селах республики также активно убирают снег. Всего по республике задействованы 3,4 тысячи человек и 838 единиц коммунальной техники. Почти 120 единиц техники работали ночью.
«Если будет необходимо, количество снегоуборочных машин мы увеличим, — подчеркнул Глава республики. — Всех жителей и гостей Башкортостана еще раз призываю быть очень внимательными и осторожными на дорогах, беречь себя и близких. И отложить поездки за город до тех пор, пока ситуация не стабилизируется».
Подробнее о том, как циклон накрыл Башкирию, читайте в репортаже Башинформа.
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