Приставы в Башкирии заставили отца выплатить долг по алиментам

37-летний мужчина не платил алименты, официально не работал и не помогал сыну. Чтобы заставить его исполнять родительский долг, приставы составили на него административный протокол.
Суд признал отца виновным и назначил ему 25 часов обязательных работ. После этого мужчина изменил свое решение: он официально устроился на работу. Теперь деньги на содержание ребенка будут автоматически вычитаться из его зарплаты. Это поможет не только погасить старый долг, но и вовремя платить в будущем.
По данным республиканской службы судебных приставов, только за 9 месяцев 2026 года приставы составили 2531 протокол в отношении нерадивых родителей по статье «неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».
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