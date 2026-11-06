В Уфе вор-рецидивист получил 3,5 года колонии за 8 краж из магазина

По информации республиканской прокуратуры, ранее неоднократно судимый 29-летний уфимец в декабре 2025 года совершил восемь краж непродовольственных товаров из одного и того же магазина. Сумма ущерба превысила 72 тысячи рублей.

Суд приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Башкирии двое подростков подозреваются в угоне автомобилей.