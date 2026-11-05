В Башкирии двое подростков подозреваются в угоне автомобилей

Как сообщает пресс-служба следкома, они подозреваются в совершении двух эпизодов угона автомобилей по предварительному сговору.

По версии следствия, в ночь на 12 сентября 2026 года подростки совместно с 12-летним знакомым угнали автомобиль «Лада Гранта» из гаража частного дома в селе Баязитово Миякинского района.

Они открыли водительскую дверь, после чего один из подозреваемых запустил двигатель и выехал со двора. Позднее той же ночью аналогичным способом они завладели автомобилем «ВАЗ-212140», припаркованным во дворе дома в селе Зильдярово.

По уголовному делу проводятся первоначальные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следственное управление призывает родителей разъяснять детям недопустимость использования чужого транспорта без разрешения владельца: желание «просто покататься» не освобождает от уголовной ответственности, а управление автомобилем без необходимых навыков создает угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

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