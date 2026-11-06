Природные парки Башкирии посетили 235 тысяч туристов

Как отметили в министерстве, с каждым годом всё больше людей открывают для себя красоту башкирской природы. С начала 2026 года природные парки региона приняли 234 748 туристов, из них 116 080 — льготники.

«За этими цифрами — сотни тысяч ярких впечатлений и семейных выходных, — заявил министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов. — Всё это — в рамках национального проекта „Экологическое благополучие“».

Лидером по посещаемости стал в этом году природный парк «Кандры-Куль» — более 96,5 тысячи человек. Мурадымовское ущелье посетили свыше 65,6 тысячи туристов. В «Аслы-Куле» побывали в этом году более 37,7 тысячи человек, поднялись на Иремель свыше 24 тысяч путешественников. Природный парк «Зилим» выбрали почти 11 тысяч туристов.

Особо охраняемые природные территории республики становятся востребованным местом отдыха не только для жителей Башкортостана, но и для туристов из разных регионов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Республики Татарстан, Пермского края, Оренбургской, Челябинской и Свердловской областей. Всех привлекают чистый воздух, горы, первозданная природа, пешие экскурсии и зимняя рыбалка.

«Благодарю всех, кто помогает сохранять наши особо охраняемые природные территории, и всех, кто ответственно относится к посещению заповедных мест. Наша общая цель — сохранять эту красоту для будущих поколений. Приглашаю жителей и гостей республики в любое время года открывать для себя неповторимые уголки наших особо охраняемых природных территорий. Добро пожаловать в природные парки Башкортостана», — добавил Нияз Фазылов.

Ранее Башинформ сообщил о том, что в природный парк «Мурадымовское ущелье» планируется завезти из Беларуси еще девять зубров.