От гололеда до мокрого снега: МЧС Башкирии предупредило об ухудшении погоды

По данным ведомства, завтра ожидается облачная погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, местами до умеренных. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с, ночью местами порывы до 18 м/с.

Температура воздуха ночью составит -1, -6°, днем -2, +3°. На автодорогах ухудшение видимости в явлениях до 500-1000 м.

В Уфе также ожидается облачная погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, местами до умеренных. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2, -4°, днем +1, +3°.