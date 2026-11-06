На трассе Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск сняли ограничения

В Башкирии на участке автодороги общего пользования регионального значения Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск с 229 по 250 км (Белорецкий и Абзелиловский районы) сняли ограничение для грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта.

Меры были приняты в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Ранее МЧС Башкирии предупредило об ухудшении погоды.