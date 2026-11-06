На большинстве дорог в Башкирии сняты ограничения движения

По информации спасателей, речь идет о следующих участках дорог регионального значения:

— Бирск — Тастуба — Сатка с 0 по 174 км (Бирский, Мишкинский, Караидельский, Дуванский районы)

— Уфа — Бирск — Янаул с 64 по 214 км (Благовещенский, Бирский, Мишкинский, Бураевский, Калтасинский, Янаульский районы)

— Уфа — Инзер — Белорецк с 67 по 204 км (Архангельский, Белорецкий районы)

— Дюртюли — Нефтекамск с 0 по 87 км (Дюртюлинский, Калтасинский, Краснокамский районы)

— Белорецк — Учалы — Миасс с 1 по 159 км (Белорецкий, Учалинский районы)

— Бураево — Старобалтачево — Куеда с 0 по 98 км (Бураевский, Татышлинский районы)

— Нефтекамск — Янаул с 0 по 49 км (Краснокамский, Янаульский районы)

— Кропачево — Месягутово — Ачит с 8 по 159 км (Салаватский, Дуванский, Мечетлинский районы).

На дорогах межмуниципального значения открыто движение:

— Красный холм — Нефтекамск с 0 по 53 км (Калтасинский, Краснокамский районы)

— Янаул — Верхние Татышлы с 0 по 55 км (Янаульский, Татышлинский районы).

«На участке автодороги общего пользования федерального значения сохраняется ограничение движения для автобусов и маршрутных такси, осуществляющих перевозки на пригородных и междугородних маршрутах, грузовых транспортных средств: М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск с 1480 по 1548 км», — отмечается в сообщении спасателей.

Ранее Глава Башкортостана Радий Хабиров призвал всех быть очень внимательными и осторожными на дорогах, беречь себя и близких. Отложить поездки за город до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.