Суббота, 7 Ноября 2026
Уфа
+1 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
15:09 (UTC+5), 06 Ноября 2026

Где в Башкирии сохраняются ограничения движения на трассах

Добавить в предпочтительные источники Google
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент
Прослушать статью:

На автомобильных дорогах общего пользования в республике продлили ограничения движения для грузовиков и пассажирского транспорта.

Регионального значения:

  • Бирск — Тастуба — Сатка с 0 по 174 км (Бирский, Мишкинский, Караидельский, Дуванский районы),
  • Уфа — Бирск — Янаул с 64 по 214 км (Благовещенский, Бирский, Мишкинский, Бураевский, Калтасинский, Янаульский районы),
  • Уфа — Инзер — Белорецк с 67 по 204 км (Архангельский, Белорецкий районы),
  • Дюртюли — Нефтекамск с 0 по 87 км (Дюртюлинский, Калтасинский, Краснокамский районы),
  • Белорецк — Учалы — Миасс с 1 по 159 км (Белорецкий, Учалинский районы),
  • Бураево — Старобалтачево — Куеда с 0 по 98 км (Бураевский, Татышлинский районы),
  • Нефтекамск — Янаул с 0 по 49 км (Краснокамский, Янаульский районы),
  • Кропачево — Месягутово — Ачит с 8 по 159 км (Салаватский, Дуванский, Мечетлинский районы).

Межмуниципального значения:

  • Красный холм — Нефтекамск с 0 по 53 км (Калтасинский, Краснокамский районы),
  • Янаул — Верхние Татышлы с 0 по 55 км (Янаульский, Татышлинский районы).

Ориентировочное время окончания ограничения движения 17.00 6 ноября.

На участках автодорог общего пользования федерального значения сняли ограничения движения для автобусов и маршрутных такси, осуществляющих перевозки на пригородных и междугородних маршрутах, грузовых транспортных средств:

  • Р-240 «Уфа — Оренбург»,
  • подъезд к М-12 «Восток» с 0 по 101 км (города Уфа, Дюртюли),
  • М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск  с 1281 (граница с Республикой Татарстан) по 1360 км.

На остальных участках дорог общего пользования федерального значения ограничения сохраняются.

Ограничения движения также сняли на участках дорог:

  • Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы с 0 по 133 км (Белебеевский, Туймазинский, Шаранский, Бакалинский районы),
  • Аксеново — Аксаково — Белебей с 0 по 39 км (Альшеевский, Белебеевский районы).
Уфа проснулась в «снежной шапке»
Общество
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru