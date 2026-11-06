Где в Башкирии сохраняются ограничения движения на трассах

На автомобильных дорогах общего пользования в республике продлили ограничения движения для грузовиков и пассажирского транспорта.
Регионального значения:
Межмуниципального значения:
Ориентировочное время окончания ограничения движения 17.00 6 ноября.
На участках автодорог общего пользования федерального значения сняли ограничения движения для автобусов и маршрутных такси, осуществляющих перевозки на пригородных и междугородних маршрутах, грузовых транспортных средств:
На остальных участках дорог общего пользования федерального значения ограничения сохраняются.
Ограничения движения также сняли на участках дорог:
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