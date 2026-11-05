Жителям Башкирии расскажут историю гербов муниципалитетов республики

Герб – это концентрированное отражение истории, экономического профиля и традиций территории. Так, в символике одних муниципалитетов подчёркивают сельскохозяйственную специализацию, а в других – богатое культурное наследие. Серия публикаций позволяет в доступной форме показать это многообразие и укрепить связь жителей с родной землёй.



Например, из постов можно узнать, что в гербе Абзелиловского района образ серебряного коня отсылает к местной легенде о споре с хозяином озера. А в гербе Альшеевского района дубовая ветвь, сокол и тамга рода Мин раскрывают уважение к памяти предков.

Следить за новыми выпусками можно в официальных аккаунтах администрации Главы Башкортостана – каждую неделю там появляются посты новой рубрики с хештегом #гербы_районов_Башкортостана.

Ранее председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в РБ Рамиль Рахимов поделился с «Башинформом» малоизвестными, но значимыми фактами о Башкирии.



