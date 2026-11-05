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12:36 (UTC+5), 05 Ноября 2026

Жителям Башкирии расскажут историю гербов муниципалитетов республики

В октябре 2026 года в официальных социальных сетях администрации Главы Башкортостана стартовал цикл публикаций, посвященный гербам муниципальных образований региона. Проект направлен на сохранение исторической памяти и популяризацию локальной идентичности.

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коллаж ИА «Башинформ»
Фото: коллаж | ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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В каждом таком посте подписчики знакомятся с историей символа, его смысловой нагрузкой и узнают, кто автор герба. Могут глубже прочувствовать уникальность каждого района и города.

соцсети администрации Главы РБ
Фото: соцсети | администрации Главы РБ

Герб – это концентрированное отражение истории, экономического профиля и традиций территории. Так, в символике одних муниципалитетов подчёркивают сельскохозяйственную специализацию, а в других – богатое культурное наследие. Серия публикаций позволяет в доступной форме показать это многообразие и укрепить связь жителей с родной землёй.
  
Например, из постов можно узнать, что в гербе Абзелиловского района образ серебряного коня отсылает к местной легенде о споре с хозяином озера. А в гербе Альшеевского района дубовая ветвь, сокол и тамга рода Мин раскрывают уважение к памяти предков.   

Следить за новыми выпусками можно в официальных аккаунтах администрации Главы Башкортостана – каждую неделю там появляются  посты новой рубрики с хештегом #гербы_районов_Башкортостана. 

Ранее председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в РБ Рамиль Рахимов поделился с «Башинформом» малоизвестными, но значимыми фактами о Башкирии.    

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