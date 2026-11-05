Жителям Башкирии расскажут историю гербов муниципалитетов республики

В каждом таком посте подписчики знакомятся с историей символа, его смысловой нагрузкой и узнают, кто автор герба. Могут глубже прочувствовать уникальность каждого района и города.
Герб – это концентрированное отражение истории, экономического профиля и традиций территории. Так, в символике одних муниципалитетов подчёркивают сельскохозяйственную специализацию, а в других – богатое культурное наследие. Серия публикаций позволяет в доступной форме показать это многообразие и укрепить связь жителей с родной землёй.
Например, из постов можно узнать, что в гербе Абзелиловского района образ серебряного коня отсылает к местной легенде о споре с хозяином озера. А в гербе Альшеевского района дубовая ветвь, сокол и тамга рода Мин раскрывают уважение к памяти предков.
Следить за новыми выпусками можно в официальных аккаунтах администрации Главы Башкортостана – каждую неделю там появляются посты новой рубрики с хештегом #гербы_районов_Башкортостана.
Ранее председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в РБ Рамиль Рахимов поделился с «Башинформом» малоизвестными, но значимыми фактами о Башкирии.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.