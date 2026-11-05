Жители Салаватского района передали вопросы Главе Башкирии

В селе Малояз Салаватского района сегодня работала выездная студия телеканала БСТ и Центра управления республикой. Жители активно воспользовались возможностью передать вопросы Главе Башкирии Радию Хабирову перед предстоящей Прямой линией.

В фойе дома культуры жители подняли острые темы: строительство спортивных комплексов и социальных учреждений, газификация населенных пунктов, а также ремонт дорог и мостов.

Члены волонтерского центра «Малояз для наших» выразили благодарность Главе республики за предоставление теплого помещения для работы штаба. Жители также поблагодарили руководство за поддержку проекта реконструкции центральной площади села, который стал победителем федерального конкурса и был представлен на Всероссийском форуме в Москве.

Также сегодня выездная студия принимает обращения жителей Дуванского района. Запись вопросов для Прямой линии Главы РБ проходит в селе Дуван, в школе им. Героя Советского Союза С. А. Михляева по адресу: ул. С. А. Михляева, 13 – до 17.00.

Ранее мобильная студия, организованная телеканалом БСТ и ЦУР, уже побывала в Нефтекамске, Краснокамском, Белебеевском и Чишминском районах, в Уфе и Белорецке.

Напомним, Прямая линия-2026 с Главой Башкирии состоится 11 ноября в 19.00 по уфимскому времени. Трансляция будет вестись в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», ЮТВ, «Салям», радиостанции «Юлдаш», а также в официальных соцсетях Радия Хабирова.

Жители Башкирии могут задать свой вопрос руководителю республики в спецразделе на сайте Главы Башкортостана, через сервис «Госуслуги. Решаем вместе», при помощи чат-ботов в национальном мессенджере MAX, «ВКонтакте» или в «Одноклассниках», а также позвонив операторам Ситуационного центра РБ по номеру +7 (347) 218-19-19 либо 122 (доб. 5).