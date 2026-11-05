Выездная студия Прямой линии Главы работает на северо-востоке Башкирии

Сегодня, 5 ноября, выездная студия ЦУР Башкортостана и телеканала БСТ будет принимать вопросы жителей северо-востока региона.
Жители Салаватского района могут записать вопросы Главе республики в селе Малояз в Районном доме культуры по адресу: ул. Коммунистическая, 47 — с 10.00 до 12.00.
В селе Дуван Дуванского района запись будет проходить в школе им. Героя Советского Союза С. А. Михляева по адресу: ул. С. А. Михляева, 13 — с 15.00 до 17.00.
Напомним, Прямая линия-2026 с Главой Башкирии состоится 11 ноября в 19.00 по уфимскому времени. Трансляция будет вестись в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», ЮТВ, «Салям», радиостанции «Юлдаш», а также в официальных соцсетях Радия Хабирова.
Жители Башкирии могут задать свой вопрос руководителю республики в спецразделе на сайте Главы Башкортостана, через сервис «Госуслуги. Решаем вместе», при помощи чат-ботов в национальном мессенджере MAX, «ВКонтакте» или в «Одноклассниках», а также позвонив операторам Ситуационного центра РБ по номеру +7 (347) 218-19-19 либо 122 (доб. 5).
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