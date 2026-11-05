В Уфу приехала известная параспортсменка Шолпан Зиганшина

Также уфимцы смогут принять участие в совместном заплыве с параспортсменкой. Мероприятие пройдет завтра, 6 ноября, в Доме моржей в Уфе. (6+)
В 2019 году Зиганшина проплыла Арктический километр в Баренцевом море и совершила подледный проныр в озере Байкал на 10 метров без экипировки и с задержкой дыхания. Температура воздуха тогда была -25 градусов, а воды – всего 3. Также параспортсменка имеет за плечами опыт беспрецедентных автономных экспедиций, включая зимний автостоп от Приморья до Чукотки. Сейчас она готовится к участию в Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине.
«Для меня «Ледяной Меридиан» — это не просто путешествие или спорт. Это возможность показать, что человеческие возможности безграничны. Зимнее плавание и адаптивный спорт дают невероятную силу духа. Буду рада поделиться этим опытом с уфимскими спортсменами и жителями города», — отметила Шолпан Зиганшина.
Мероприятие пройдёт при поддержке минспорта РБ и местного клуба зимнего плавания «Белые куницы».
Ранее в Уфе открыли сезон зимнего плавания.
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