В Уфе утвердили перечень мер поддержки волонтёров и добровольцев

Администрация Уфы приняла постановление об утверждении перечня мер поддержки участников добровольческой (волонтёрской) деятельности. Документ подписал и. о. главы столичной администрации Рустам Шарипов.
Согласно постановлению, для добровольцев, осуществляющих свою деятельность на территории Уфы, устанавливается официальный перечень мер поддержки.
Ранее студентка из Кармаскалинского района Башкирии Самира Гаеткулова рассказала президенту России Владимиру Путину о работе волонтёров в республике.
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