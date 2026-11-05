В Уфе после пожара восстановили кровлю дома на улице Зорге

В октябре на кровле многоквартирного дома по адресу: Уфа, ул. Зорге, 16, где проводился капитальный ремонт, произошёл пожар. Огонь охватил всю крышу пятиэтажного дома на 80 квартир. К счастью, пожарным удалось оперативно локализовать и потушить возгорание.

Напомним, жертв удалось избежать, однако от угарного газа пострадали два человека — рабочие, которые проводили кровельные работы.

С жителями пострадавшего дома были проведены встречи, им разъяснили порядок дальнейших действий. Открыта горячая линия для обращений граждан по вопросам восстановления жилья.

Как рассказали в региональном Фонде капремонта РБ, восстановление повреждённой кровли заняло 21 день. За это время подрядная организация выполнила необходимые работы, чтобы вернуть крыше надёжность и функциональность.

Сегодня состоялась комиссионная приёмка капитального ремонта шатровой крыши. В проверке приняли участие представители МКД, администрации Уфы, администрации района, управляющей компании, подрядной организации и Фонда капитального ремонта.