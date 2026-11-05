В селе Кушнаренково в Башкирии открылся парк «Молодёжный»

В селе Кушнаренково открылся парк «Молодёжный», сообщает министерство ЖКХ РБ.

У жителей микрорайона Андреевский появилось ещё одно пространство для отдыха, прогулок и активного досуга. Парк благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В парке есть детская площадка с безопасным резиновым покрытием, качелями, горками и игровым комплексом, удобные пешеходные дорожки и скамейки для спокойного отдыха, баскетбольная площадка и современное освещение, которое сделает вечерние прогулки комфортнее.

В новом парке можно провести время всей семьёй, отпустить детей поиграть, встретиться с друзьями или просто прогуляться на свежем воздухе.

Ранее сообщалось, что в Уфе жители микрорайона Сипайлово смогут отдохнуть в новом сквере.