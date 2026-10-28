В Уфе жители микрорайона Сипайлово смогут отдохнуть в новом сквере

В Уфе жители микрорайона Сипайлово могут прогуляться и отдохнуть в новом сквере «Созвездие детства» на улице Юрия Гагарина. Это уютное, современное пространство для отдыха всей семьей.
Сквер появился этой осенью благодаря акции «Зеленая Башкирия» и инициативе жителей близлежащих домов, которую поддержали и депутаты горсовета Уфы.
В новом сквере все продумано для комфорта: удобные пешеходные дорожки, современное освещение, аккуратные скамейки. Высажены крупномерные деревья и кустарники, среди которых черемуха, сирень, гортензия и спирея.
Ранее сообщалось, что в Уфе принята программа благоустройства на 11,2 млрд рублей.
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