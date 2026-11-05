В Башкирии открыли движение по мосту через Быстрый Танып

Сейчас запущено движение по всей ширине моста через Быстрый Танып. Основные работы по реконструкции мостового сооружения протяженностью 110 погонных метров выполнены. Техническая готовность моста достигла 95 процентов. Рабочие продолжает формировать направляющую дамбу. Её укрепляют монолитным бетоном. Эти работы не влияют на движение автомобилей по мосту, подчеркнули в минтрансе Башкирии.

«Мост через реку Быстрый Танып важен для жителей северных и северо-западных районов республики. Он обеспечивает наиболее короткий путь до Уфы. Трафик на трассе Уфа — Бирск — Янаул, на которой расположен мост, достаточно высокий: превышает 24 тысячи машин в сутки. Поэтому важно обеспечить безопасный и комфортный проезд в данном направлении», — отметила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

Напомним, мост через реку Быстрый Танып находился в аварийном состоянии и передвигаться по нему было небезопасно. Реконструкция моста началась в 2025 году после проведения проектно-изыскательских работ. Завершить все работы полностью планируется до конца 2026 года.

Ранее в Башкирии запустили движение по мосту на дороге Дюртюли – Нефтекамск.