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12:35 (UTC+5), 03 Ноября 2026

В Башкирии запустили движение по мосту на дороге Дюртюли – Нефтекамск

Переход через реку Белую в Дюртюлинском районе является крупнейшим ремонтируемым объектом этого сезона — протяжённость моста почти 750 метров.

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пресс-служба СК Орион плюс
Фото: пресс-служба | СК Орион плюс
Элина Ахметова

По мосту через реку Белую на дороге Дюртюли — Нефтекамск запущено движение, сообщили в минтрансе Башкирии. Ранее мост открывали по половине. Реконструкция проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Полностью работы будут завершены до конца года — остались элементы, не влияющие на движение транспорта по мосту. Сейчас выполняется монтаж лестничных сходов, устройство перильного ограждения на ригелях опор, установка систем электроснабжения и другие работы. Техническая готовность достигла 95%.

— Мост через реку Белую обеспечивает для жителей северо-западных районов республики прямой путь в направлении Уфы и федеральной трассы Р-240, подъезда к М-12 «Восток». Трафик здесь очень высокий — достигает 4 тысяч автомобилей в сутки. Отремонтированный объект повысит безопасность и комфорт автомобилистов, — прокомментировала глава минтранса РБ Любовь Минакова.

В целом в 2026 году в рамках нацпроекта  планируется привести в нормативное состояние более 220 км дорог и 1800 метров мостов. Работы проводятся на мосту через реку Ай на дороге Кропачево — Месягутово — Ачит в Мечетлинском районе, переправе через реку Каймашинку на дороге Янаул − Старый Курдым в Янаульском районе, искусственном сооружении через реку Сикася на дороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск в Ишимбайском районе и других.

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