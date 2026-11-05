Почётная жительница из Башкирии Мария Попова отметила 90-летний юбилей

Почётной жительнице села Мариинский Марии Егоровне Поповой исполнилось 90 лет. О юбилее сообщили в администрации Стерлитамакского района.

С поздравлениями к Марии Егоровне пришли председатель районного совета ветеранов, представитель администрации Отрадовского сельского поселения, а также самые близкие и дорогие люди. В адрес именинницы прозвучали слова глубокого уважения за её богатый жизненный путь, житейскую мудрость и доброту.

Ранее в Башкирии 95-летний юбилей отметила труженица тыла из Уфы Флура Зайдуллина.