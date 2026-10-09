Труженица тыла из Уфы отметила 95-летний юбилей

Представители районной администрации вручили Флуре Мухаматгареевне поздравительное письмо президента России Владимира Путина, памятный подарок и цветы.
Флура Зайдуллина — труженик тыла, ребенок войны, вдова участника Великой Отечественной войны. Она родилась 9 октября 1931 года в деревне Москово Дюртюлинского района. Окончила среднюю школу. В годы Великой Отечественной войны, будучи совсем юной, трудилась в поле, помогая приближать Победу. Трудовой путь посвятила родному краю: работала клейщицей на РТИ в Нижегородке, затем — на 161-м заводе.
Вместе с супругом воспитала троих детей. Сегодня её радуют успехами шестеро внуков и трое правнуков.
Ранее в Уфе труженица тыла Гульфия Асадуллина отметила 90-летний юбилей.
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