В Уфе труженица тыла Гульфия Асадуллина отметила 90-летний юбилей

В Кировском районе с 90-летием поздравили труженицу тыла Гульфию Асадуллину. Солидный юбилей именинница встречает в кругу самых родных людей – детей и внуков.

Гульфия Нафиковна была одной из тех, кто тяжело трудился в тылу в годы Великой Отечественной войны, сообщил глава районной администрации Илвир Нурдавлятов.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Кировском районе свое 100-летие встретил Ветеран Великой Отечественной войны Асхат Фахрутдинов.