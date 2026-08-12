Житель Уфы Асхат Фахрутдинов отметил вековой юбилей

Ветеран Великой Отечественной войны Асхат Фахрутдинов встретил свое 100-летие. Об этом сообщили в администрации Кировского района Уфы.

Известно, что Асхат Галлямович родился в 1926 году в Чишминском районе. В 1943 году ушел на фронт, служил старшим матросом. Освобождал Украину, Румынию, Венгрию, Австрию и Чехословакию, вернулся домой в 1950-м.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Вены» и «За освобождение Праги».

В мирной жизни работал в спецавтохозяйстве и налоговой, а также инкассатором в Госбанке СССР.

В феврале 2026 года ветерану присвоили звание почетного гражданина столицы. Асхат Фахрутдинов воспитал двоих детей, сейчас у него трое внуков и шесть правнуков.

Ранее 100-летний юбилей отметила жительница Башкирии Валентина Каштанова.