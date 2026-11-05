На Солнце сформировалась огромная корональная область в виде балерины

На Солнце сформировалась крупнейшая в этом году корональная дыра, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Размер её поперечного разреза около миллиона километров. Очертания области удивительно точно напоминают фигуру балерины в прыжке в шпагат. Читатели портала xras тут же присвоили ей имя «Волочкова».
Из таких областей плазма уходит с огромными скоростями, скоро Земля может попасть под этот поток, и на планете случатся магнитные бури продолжительностью порядка пяти суток. Пересечение с опасной областью произойдет в ночь на субботу, 7 ноября. Прогнозировать силу бурь пока никто не берётся. Возможно, это будут лишь эпизодические возмущения, предупреждают в ЛСА.
А в конце октября Солнце удивило почти полным исчезновением пятен.
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