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12:45 (UTC+5), 29 Октября 2026

Астрономы обнаружили пропажу «пятен» на Солнце

Но период спокойствия долгим не будет: уже имеется прогноз на магнитные бури с полярными сияниями.

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Лаборатория солнечной астрономии XRAS
Фото: Лаборатория солнечной астрономии | XRAS
Элина Ахметова

Наблюдающие за состоянием Солнца учёные отметили в последние дни очень редкое событие — практически нулевую вспышечную активность. Соответственно, геомагнитный фон Земли был очень спокойным.

Однако математические модели уверенно ставят на последний день октября магнитную бурю слабого или среднего уровня, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Они учитывают корональную дыру («пятно»), сейчас выходящую на линию взаимодействия с Землёй.

Буря ожидается относительно короткой (12–15 часов). Предварительно, начнётся она в ночь с пятницы на субботу, и тогда же возможны полярные сияния.

В последние годы эти явления нередко видны за пределами полярного круга, в том числе в Башкирии.

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