Еще одна авиакомпания открыла программу полетов по маршруту Уфа – Дубай

Регулярные рейсы будут отправляться дважды в неделю: по пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 4 часа 55 минут. Перелеты будут осуществляться на Boeing 737-800.

В пресс-службе аэропорта Уфы отметили, что «Победа» стала вторым перевозчиком, связавшим столицу Башкирии с крупнейшим городом ОАЭ. Регулярную программу полетов из Уфы в Дубай продолжает выполнять и авиакомпания FlyDubai.

Ранее в Башкирии открыли движение по мосту через Быстрый Танып.