Экспертиза одобрила проект зон охраны для ансамбля на Карла Маркса в Уфе

В Уфе завершено проведение государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны для объекта регионального значения — «Ансамбль застройки конца 1940 – начала 1950-х гг.» по адресу: улица Карла Маркса, 63.

Здание, выполненное в стиле «неоклассика», является частью исторического ансамбля в квартале улиц Карла Маркса, Революционная, Подвойского и Запотоцкого. Представляет собой пятиэтажный, Г-образный многоквартирный жилой дом под скатной крышей. Он был построен в 1954 году. Декоративное убранство фасадов представлено развитым карнизом, межэтажным поясом между первым и вторым этажами, пилястрами и балконами. Эксперты отмечают, что объект сохранил свой исторический облик, за исключением установленных кондиционеров.

В документе установлены границы охранной зоны вокруг выявленного объекта культурного наследия, требования к использованию земельных участков в пределах установленной зоны, правила градостроительной деятельности на прилегающей территории, ограничения на ведение хозяйственной деятельности.

Проект рекомендован к утверждению правительством Башкирии.

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