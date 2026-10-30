В Уфе обсудят обеспечение сохранности ансамбля парка имени Ленина

В число объектов парка, созданного в 1869-1872 годы, входят достопримечательное место «Место проведения митингов», «Памятник А.М. Матросову» 1951 года; «Могила Мажита Гафури (1880-1934)»; «Могила Чеверева»; «Могила Шагита Худайбердина (1896-1924)» и «Братская могила».
Документ, подготовленный Башкультнаследием, включает характеристику участка проектирования, историю и описание объектов культурного наследия и меры по обеспечению сохранности при выполнении работ по благоустройству территории парка культуры и отдыха им. В. И. Ленина.
В границах участка с особыми режимами использования территории разрешается установление объектов общественного питания, проведение развлекательных мероприятий, площадок для занятий спортом, организация историко-культурной деятельности и благоустройство территории.
Ранее мы сообщали, что артисты Башдрамтеатра поблагодарили власти за обновленный парк Ленина.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.