В Уфе обсудят обеспечение сохранности ансамбля парка имени Ленина

В число объектов парка, созданного в 1869-1872 годы, входят достопримечательное место «Место проведения митингов», «Памятник А.М. Матросову» 1951 года; «Могила Мажита Гафури (1880-1934)»; «Могила Чеверева»; «Могила Шагита Худайбердина (1896-1924)» и «Братская могила».

Документ, подготовленный Башкультнаследием, включает характеристику участка проектирования, историю и описание объектов культурного наследия и меры по обеспечению сохранности при выполнении работ по благоустройству территории парка культуры и отдыха им. В. И. Ленина.

В границах участка с особыми режимами использования территории разрешается установление объектов общественного питания, проведение развлекательных мероприятий, площадок для занятий спортом, организация историко-культурной деятельности и благоустройство территории.

Ранее мы сообщали, что артисты Башдрамтеатра поблагодарили власти за обновленный парк Ленина.