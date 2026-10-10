Артисты Башдрамтеатра поблагодарили власти за обновленный парк Ленина

Особое внимание уделялось сохранению исторического облика парка. Так, предложение Главы Башкортостана Радия Хабирова восстановить арку у центрального входа было связано с историей этого места. Как пояснили специалисты, подобное архитектурное оформление существовало здесь в прошлом. В разные исторические периоды парк носил разные названия, в том числе был известен как парк Матросова. В ходе обсуждений поднимался и вопрос о возможном переименовании, однако общественность выступила за сохранение исторически сложившегося названия — парк имени Ленина.

После реконструкции в парке появились удобные пешеходные и беговые дорожки, детские игровые и спортивные площадки, современные фонтаны с динамической подсветкой. При этом удалось сохранить зелёные насаждения и исторические памятники, благоустроить прилегающие к ним территории и высадить новые деревья.

«Сегодня парк буквально наполнен людьми. Это говорит о том, насколько жители ждали его открытия. Особенно радует, что в ходе реконструкции удалось сохранить деревья, а также высадить новые. Памятники историческим личностям остались на своих местах, но теперь их окружает благоустроенная территория. Это действительно большой подарок не только для уфимцев, но и для всех жителей Башкортостана», — подчеркнул артист.

Особое значение обновление парка имеет для Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури, расположенного в непосредственной близости от него.

По мнению Хурматуллы Утяшева, благоустроенная территория станет естественным продолжением культурного пространства театра. Зрители смогут проводить здесь время до начала спектаклей и после их завершения, а расположенная рядом открытая сцена создаст дополнительные возможности для творческих мероприятий.

«Для нашего театра это особенно радостное событие. Теперь зрители смогут прогуляться по красивому парку перед спектаклем или после него. А непосредственно напротив служебного входа в театр появилась небольшая сцена под открытым небом. Думаю, в будущем мы сможем проводить здесь литературные вечера, творческие встречи и другие культурные мероприятия», — поделился Хурматулла Утяшев.

Отдельно артист отметил благоустройство территории вокруг памятника выдающемуся башкирскому актёру, народному артисту СССР Арслану Мубарякову, чья жизнь и творческая деятельность неразрывно связаны с историей Башкирского академического театра драмы.