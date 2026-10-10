Артисты Башдрамтеатра поблагодарили власти за обновленный парк Ленина

Народный артист России и Башкортостана, ведущий артист Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Хурматулла Утяшев, принимавший непосредственное участие в общественном контроле за ходом реконструкции, рассказал о том, как проходило обновление парка и какие возможности оно открывает для жителей и гостей республики.
По словам артиста, сразу после объявления о реконструкции при Общественной палате Республики Башкортостан была сформирована временная рабочая группа, в состав которой вошли более 20 человек — депутаты, историки, экологи, общественные деятели и представители различных организаций. В их числе был и Хурматулла Утяшев, представлявший общественность и благотворительную организацию, которую он возглавляет.
«С самого начала перед нами стояла важная задача — сохранить историческое наследие парка и его зелёные насаждения. Экологи буквально боролись за каждое дерево, контролировали, чтобы их не вырубали. Историки подробно рассказывали нам об истории памятников, объясняли, почему их необходимо сохранить. Мы регулярно проводили выездные заседания, осматривали территорию и контролировали каждый этап реконструкции», — рассказал Хурматулла Утяшев.
Особое внимание уделялось сохранению исторического облика парка. Так, предложение Главы Башкортостана Радия Хабирова восстановить арку у центрального входа было связано с историей этого места. Как пояснили специалисты, подобное архитектурное оформление существовало здесь в прошлом. В разные исторические периоды парк носил разные названия, в том числе был известен как парк Матросова. В ходе обсуждений поднимался и вопрос о возможном переименовании, однако общественность выступила за сохранение исторически сложившегося названия — парк имени Ленина.
После реконструкции в парке появились удобные пешеходные и беговые дорожки, детские игровые и спортивные площадки, современные фонтаны с динамической подсветкой. При этом удалось сохранить зелёные насаждения и исторические памятники, благоустроить прилегающие к ним территории и высадить новые деревья.
«Сегодня парк буквально наполнен людьми. Это говорит о том, насколько жители ждали его открытия. Особенно радует, что в ходе реконструкции удалось сохранить деревья, а также высадить новые. Памятники историческим личностям остались на своих местах, но теперь их окружает благоустроенная территория. Это действительно большой подарок не только для уфимцев, но и для всех жителей Башкортостана», — подчеркнул артист.
Особое значение обновление парка имеет для Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури, расположенного в непосредственной близости от него.
По мнению Хурматуллы Утяшева, благоустроенная территория станет естественным продолжением культурного пространства театра. Зрители смогут проводить здесь время до начала спектаклей и после их завершения, а расположенная рядом открытая сцена создаст дополнительные возможности для творческих мероприятий.
«Для нашего театра это особенно радостное событие. Теперь зрители смогут прогуляться по красивому парку перед спектаклем или после него. А непосредственно напротив служебного входа в театр появилась небольшая сцена под открытым небом. Думаю, в будущем мы сможем проводить здесь литературные вечера, творческие встречи и другие культурные мероприятия», — поделился Хурматулла Утяшев.
Отдельно артист отметил благоустройство территории вокруг памятника выдающемуся башкирскому актёру, народному артисту СССР Арслану Мубарякову, чья жизнь и творческая деятельность неразрывно связаны с историей Башкирского академического театра драмы.
Памятник сохранил своё прежнее местоположение, а прилегающая территория приобрела обновлённый облик.
«В нашем театре существует замечательная традиция: в начале каждого нового театрального сезона коллектив возлагает цветы к памятнику нашему легендарному коллеге Арслану Мубарякову. Для нас это знак уважения к истории театра, к людям, которые создавали и развивали башкирское сценическое искусство. Очень приятно, что теперь пространство вокруг памятника стало ещё красивее. Эту традицию мы обязательно продолжим», — отметил народный артист.
Хурматулла Утяшев также обратил внимание на расположение парка в историческом и административном центре Уфы. По его словам, обновлённая территория станет привлекательным местом не только для горожан, но и для официальных делегаций, гостей республики и туристов.
Открытие обновлённого парка имени Ленина стало одним из значимых событий в преддверии Дня Республики Башкортостан. Сохранив историческую память и культурное наследие, парк получил новые возможности для развития общественной и культурной жизни столицы.
Для Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури обновление соседнего парка открывает перспективы проведения мероприятий за пределами театральной сцены и формирования единого культурного пространства, объединяющего историю, искусство и современную городскую жизнь.
Ранее Башинформ публиковал репортаж, как в Уфе после реконструкции открыли парк имени Ленина.
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