В Москве рассказали о вкладе Башкирии в единство России

В Москве, в рамках Международной недели «Народы России», прошел круглый стол «Исторические основы единства народов России». Мероприятие собрало ведущих историков, этнографов, а также представителей органов государственной власти.
От Республики Башкортостан в дискуссии принял участие председатель Совета отделения Российского исторического общества в РБ, директор Центра гуманитарных исследований РБ Марат Марданов. В своем выступлении он подчеркнул особую роль народов республики в судьбе страны:
«С первых дней добровольного вхождения в состав Русского государства башкирский народ взял на себя особую миссию — стража внешних рубежей Отечества. Именно поэтому даже во время социальных потрясений башкиры и другие народы нашего края остались верны своим обязательствам перед Российским государством. Защитив западные рубежи и внеся весомый вклад в освобождение страны от интервентов, они на деле доказали свою преданность Отчизне. Этот исторический опыт неразрывно связан с самим понятием многонационального народа России».
Ранее с Днем народного единства жителей Башкирии поздравили бойцы СВО.
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