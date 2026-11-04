В единстве наша сила: бойцы СВО из Башкирии напомнили о главном

В День народного единства Глава республики Радий Хабиров поделился в своих социальных сетях пронзительным видео, которое стало настоящим символом времени. Бойцы из Башкирии, находящиеся на передовой, прочли знаменитые строки Мустая Карима: «Не русский я, но россиянин».
Строки народного поэта Башкортостана, написанные десятилетия назад, сегодня звучат как клятва верности многонациональной Родине.
«Наши парни в окопах лучше других знают: в единстве — главная сила нашей республики и страны. Мы можем говорить на разных языках, у нас разные обычаи и традиции. Но мы вместе защищаем нашу общую землю и наш общий дом от врагов. Вместе идем вперед, вместе строим будущее, в котором наши дети, как и мы сегодня, обязательно будут жить в мире и согласии.
С Днём народного единства, дорогие земляки!» – написал Радий Хабиров.
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