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09:40 (UTC+5), 04 Ноября 2026

В единстве наша сила: бойцы СВО из Башкирии напомнили о главном

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стоп-кадр видео соцсети Радия Хабирова
Фото: стоп-кадр видео | соцсети Радия Хабирова
Гульфия Акулова

В День народного единства Глава республики Радий Хабиров поделился в своих социальных сетях пронзительным видео, которое стало настоящим символом времени. Бойцы из Башкирии, находящиеся на передовой, прочли знаменитые строки Мустая Карима: «Не русский я, но россиянин».

Строки народного поэта Башкортостана, написанные десятилетия назад, сегодня звучат как клятва верности многонациональной Родине.

«Наши парни в окопах лучше других знают: в единстве — главная сила нашей республики и страны. Мы можем говорить на разных языках, у нас разные обычаи и традиции. Но мы вместе защищаем нашу общую землю и наш общий дом от врагов. Вместе идем вперед, вместе строим будущее, в котором наши дети, как и мы сегодня, обязательно будут жить в мире и согласии.
С Днём народного единства, дорогие земляки!» – написал Радий Хабиров. 

Видео: мотострелковый полк «Башкортостан» | соцсети Радия Хабирова
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