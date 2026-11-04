В Башкирии водителей призвали сменить летнюю резину на зимнюю

Министр транспорта Башкирии Любовь Минакова призвала водителей республики заранее позаботиться о безопасности и сменить на автомобилях летнюю резину на зимнюю в связи с понижением температуры. По её словам, из-за перепадов температур на дорогах образуется гололедица, что значительно повышает риск ДТП.

Водителям необходимо выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких манёвров. Пешеходам также следует быть осторожными при переходе проёжей части и использовать световозвращающие элементы в тёмное время суток.

«Безопасность на дорогах зависит от каждого из нас. Берегите себя и своих близких», — подчеркнула министр.

Ранее в МЧС по РБ предупредили о гололеде 5 ноября.