В Башкирии водителей призвали сменить летнюю резину на зимнюю

Министр транспорта Башкирии Любовь Минакова призвала водителей республики заранее позаботиться о безопасности и сменить на автомобилях летнюю резину на зимнюю в связи с понижением температуры. По её словам, из-за перепадов температур на дорогах образуется гололедица, что значительно повышает риск ДТП.
Водителям необходимо выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких манёвров. Пешеходам также следует быть осторожными при переходе проёжей части и использовать световозвращающие элементы в тёмное время суток.
«Безопасность на дорогах зависит от каждого из нас. Берегите себя и своих близких», — подчеркнула министр.
Ранее в МЧС по РБ предупредили о гололеде 5 ноября.
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