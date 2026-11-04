МЧС Башкирии предупреждает о тумане и гололеде 5 ноября

По данным Управления МЧС России по Республике Башкортостан, 5 ноября в регионе прогнозируется ухудшение погодных условий.

Ночью и утром местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. На дорогах - гололед и сильная гололедица. Днем порывы ветра могут достигать 20 м/с.

Спасатели настоятельно рекомендуют водителям отказаться от необязательных поездок за город, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам следует быть внимательными при переходе проезжей части.

Ранее Башгидромет сообщал о резком ухудшении погоды в регионе.