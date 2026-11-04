В Башкирии объявили беспилотную опасность

В республики объявили беспилотную опасность. Об этом сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов. Он призвал граждан к бдительности.

Также введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Как вести себя при атаке БПЛА, можно почитать здесь.