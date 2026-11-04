В Башкирии на конкурс лучших муниципалитетов направят 2,34 млн рублей

Правительство Республики Башкортостан утвердило изменения в положение о ежегодном конкурсе «Лучшее муниципальное образование» на 2026 год.

Согласно документу, призовой фонд конкурса установлен в размере 2,34 млн рублей. Премии будут распределены в 10 номинациях, включая «Повышение эффективности управления», «Бренд территории» и «Укрепление межнационального мира».

Максимальные выплаты предусмотрены для победителей в категории городских округов (130 000 рублей), а также для лучших муниципальных служащих и журналистов (по 52 500 рублей за первое место).

Напомним, конкурс проводится для стимулирования деловой активности и выявления лучших муниципальных практик в управлении и решении вопросов местного значения.

В прошлом году были изменены критерии конкурса, сообщал «Башинформ».