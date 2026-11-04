«Башинформ» стал лауреатом федеральной премии «СМИротворец»

Лауреатами конкурса стали 35 СМИ и блогов из разных регионов страны.Они вышли в финал после конкурса, в котором принимали участие 1329 СМИ и блогов.

В этом году премия состоялась в восемнадцатый раз. Традиционно жюри оценивает работы в двух категориях: «Федеральные и региональные СМИ» и «Этнические и локальные СМИ». В первой категории в номинации «Интернет» агентство «Башинформ» заняло второе место с материалом «Этно да: как ремесло продвигает айдентику Башкирии» корреспондента информагентства Дарьи Касьяновой.

Еще одним лауреатом из Башкирии стала газета «Балтач таңнары» со статьей «Узоры, которые не должны исчезнуть» авторства Фиргата Набиуллина. Материал был заявлен в категории «Этнические и локальные СМИ» в рамках номинации «Интернет» и занял также второе место.

Призовые места в конкурсе «СМИроворец-2026» распределились следующим образом:

Категория «Федеральные и региональные СМИ»

Номинация «Печать»

1 место – газета «АиФ-Пермь», г. Пермь

2 место – журнал «ЛИЦА Липецкой области», г. Липецк

3 место – газета «Дагестанская правда», г. Махачкала

Номинация «Телевидение»

1 место – телеканал ОТР (Общественное телевидение России), г. Москва

2 место – Коми республиканский телевизионный канал, г. Сыктывкар

3 место – медиаагентство «Самара 450», г. Самара

Номинация «Интернет»

1 место – МТРК «МИР», г. Санкт-Петербург

2 место – информационное агентство «Башинформ», г. Уфа

3 место – сайт газеты «Известия Мордовии», г. Саранск

Номинация «Единство народов»

1 место – Информационное агентство России ТАСС, г. Москва

2 место – телеканал МЭТР, г. Йошкар-Ола

2 место – телеканал «Удмуртия», г. Ижевск

3 место – издательский дом «Периодика Ставрополья», г. Ставрополь

Категория «Этнические и локальные СМИ»

Номинация «Печать»

1 место – газета «Кодима», г. Петрозаводск

2 место – газета «Сельская новь», г. Богучар, Воронежская область

3 место – газета «Няръяна вындер» (Красный тундровик), г. Нарьян-Мар, НАО

Номинация «Телевидение»

1 место – телекомпания «Златоустовское телевидение», г. Златоуст, Челябинская область

2 место – телекомпания «Няганский телеканал», ТК, г. Нягань, ХМАО-Югра

3 место – телекомпания «За! ТВ», ТК, г. Мелитополь

3 место – телеканал «Толк», г. Барнаул

Номинация «Интернет»

1 место – портал Myslo, г. Тула

2 место – газета «Балтач таңнары», с. Старобалтачево, Республика Башкортостан,

3 место – сетевое издание «Усинск-Новости.РФ», г. Усинск, Республика Коми

Номинация «Единство народов»

1 место – газета «Большая районка», г. Калининград

2 место – радио «Болгар радиосы», г. Казань

3 место – газета «Верхнехавские рубежи», с. Верхняя Хава, Воронежская область

Номинация «Этнозвук»

1 место – радиоканал «ФМ на Дону», г. Ростов-на-Дону

2 место – радиоканал «Липецк-FM», г. Липецк

3 место – блог «Голоса народов», ВКонтакте, г. Кудрово, Ленинградская область

Номинация «Детские и молодежные СМИ»

1 место – ОТРК «Югра», г. Ханты-Мансийск

2 место – журнал «Радуга», г. Сыктывкар

3 место – видеоканал газеты «Луч Локомотивного», пгт Локомотивный, Челябинская область

Номинация «Блоги»

1 место – «Ода дому», ВКонтакте, г. Киров

2 место – «Вячеслав Романов Pandasakha», ВКонтакте, с. Нуорагана, Республика Саха (Якутия)

3 место – «Люди Ф», ВКонтакте, г. Москва.