Журавский назвал регионы источником вдохновения для креативного класса

Заместитель начальника управления Президента России по общественным проектам Александр Журавский на пленарном заседании фестиваля-форума «Российская креативная неделя – Евразия» отметил, что наша страна очень многогранная, в разных регионах совершенно разный темп жизни и взаимоотношений между людьми.
«Все уклады жизни всех народов, населяющих нашу страну, могут быть источником вдохновения креативного класса. От традиционных промыслов до кластеров, которые сегодня занимаются IT-индустрией, гейм-девелопментом, анимацией или искусственным интеллектом. И всё это является тоже источником такого вдохновения. Напомню, что все национальные цели развития страны базируются на наших культурных кодах. Это означает, что все средства, все инвестиции государственные, осуществляются в соответствии с нашими ценностями. Мы говорим о том, что люди являются носителями ценностей, поэтому это главный ресурс. Конечно, это достоинство, справедливость, служение Отечеству, семейные ценности, труд. Все эти ценности так или иначе отражены в национальных целях развития», – отметил Александр Журавский.
Ранее на форуме Радий Хабиров предложил создать евразийский штаб креативных индустрий.
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